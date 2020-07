Grand Prix SGDL 2020 : Marie-Hélène Lafon saluée pour son oeuvre

crédit photo, Marie-Hélène Lafon : FrimousseRoche CC BY SA 4.0

Décernés à des auteurs par des auteurs et dotés grâce à des legs déposés auprès de la SGDL, ces prix sont, pour leurs lauréats, le témoignage de la reconnaissance par leurs pairs de leur parcours et de leur talent.Marie-Hélène Lafon« Cette année le Grand prix SGDL de l’œuvre est décerné à Marie-Hélène Lafon. Le Grand prix de la SGDL de l'œuvre met en lumière la pleine maturité artistique d'un écrivain et l'ampleur du travail créateur qu'il a (déjà) accompli », indique Christophe Hardy, écrivain, poète et Président de la SGDL.Santiago H. Amigorena, Le Ghetto intérieur, P.O.L.« Là-bas, en Europe, on tue les siens. Vincente, exilé en Argentine pendant la guerre, se mure dans le silence. Un roman bouleversant sur la culpabilité des survivants de la Shoah », souligne Ariane Bois, romancière, journaliste, administratrice de la SGDL.Alain Badiou, Tombeau d’Olivier, FayardPour Ariane Bois, romancière, journaliste, administratrice de la SGDL : « Dire la mort mais aussi la vie d’un fils et faire de ce tombeau de mots un lieu où chacun pourra se reconnaître. »Carles Diaz, Sus la Talvera, En marge, Abordo« De sa charrue bilingue, Carles Diaz sillonne la marge de son territoire intérieur, jusqu’à l’incandescence », note Emmanuelle Favier, romancière, poétesse, administratrice de la SGDL.Marie Pavlenko, Et le désert disparaîtra, Flammarion« Dans Et le désert disparaîtra, Marie Pavlenko mêle avec subtilité le roman d’initiation et la fable écologique pour offrir un formidable roman d’aventure et délivrer un vrai message d’espoir », analyse Gérald Aubert, auteur, administrateur de la SGDL.Auteurs membres du jury présidé par Ariane Bois : Gérald Aubert, Françoise Henry, Marie Sellier, Christine Avel, Louis-Philippe Dalembert, Emmanuelle Favier.Claire Richard, Les Chemins de Désir, Arte Radio« Les chemins de désir se tracent malgré nous. Se jouant des frontières que dresse la conscience, ils nous mènent vers les territoires qu'en secret nous souhaitions découvrir. C'est avec les yeux bandés et avec angoisse que nous les empruntons, mais avec la certitude qu'eux seuls savent où nous devons aller... » relève Christophe Deleu, auteur, professeur des Universités, directeur du Centre universitaire d'enseignement du journalisme (Cuej) et administrateur de la SGDL.Jury composé des auteurs membres du Comité de la SGDL, présidé par Christophe DeleuDécerné par la Société des Gens de Lettres et le Ministère de la CultureJean-Pierre Richard (Traduction de l’anglais)« Traducteur éclectique par excellence, à la palette prodigieuse, Jean-Pierre Richard ne s’est pas contenté de passer de Shakespeare pour la Pléiade, à Mark Twain, Lewis Carroll, Lord Byron, Emily Bronte, Dickens, George Eliot, et d’épuiser la littérature anglo-saxonne, il s’est aventuré sur tous les continents, en particulier l'Afrique », précise Evelyne Châtelain, traductrice administratrice de la SGDL.Un jury de traducteurs et d’auteurs, présidé par Evelyne Châtelain : Margot Nguyen Béraud (ATLAS), Elena Balzamo (ATLF), Anne Colin du Terrail, Jacqueline Carnaud, Barbara Fontaine, Joëlle Dufeuilly, André Gabastou, Dominique Le Brun.