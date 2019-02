Greengrass et Hanks pour adapter Des nouvelles du monde, de Paulette Jiles

Hiver 1870, le capitaine Jefferson Kyle Kidd parcourt le nord du Texas et lit à voix haute des articles de journaux devant un public avide des nouvelles du monde : les Irlandais migrent à New York ; une ligne de chemin de fer traverse désormais le Nebraska ; le Popocatepetl, près de Mexico, est entré en éruption. Un soir, après une de ses lectures à Wichita Falls, on propose au Capitaine de ramener dans sa famille, près de San Antonio, la jeune Johanna Leonberger. Quatre ans plus tôt, la fillette a assisté au massacre de ses parents et de sa sœur par les Kiowas qui l'ont épargnée, elle, et élevée comme une des leurs.

Quelques années après Capitaine Phillips, sorti en 2013, qui racontait la prise d'otages du Maersk Alabama, en 2009, et la conduite héroïque du capitaine Richard Phillips, incarné par Tom Hanks, le duo réalisateur-acteur se formerait à nouveau. Le livre de Paulette Jiles, Des nouvelles du monde, fait l'objet de discussions entre les deux hommes, pour une future adaptation.Le résumé de l'éditeur pour Des nouvelles du monde :Tom Hanks se verrait bien sûr offrir le premier rôle du long-métrage, et incarnerait ainsi le capitaine Jefferson Kyle Kidd : le reste de la distribution n'est pas encore connu.Au scénario, on attend Luke Davies, poète et romancier, déjà auteur de plusieurs scénarii, dont Lion (2016) et Life (2015). Fox 2000 participerait également à la production du film.Greengrass et Hanks sont tous les deux des pointures d'Hollywood, qui n'ont aucun mal à financer leurs projets : Paul Greengrass s'est ainsi distingué avec la saga Jason Bourne, tandis que la carrière de Tom Hanks est l'une des plus exemplaires et éclectiques du cinéma américain.Capitaine Phillips, leur dernière collaboration, était déjà une adaptation, celle du livre A Captain's Duty : Somali Pirates, Navy SEALS, and Dangerous Days at Sea de Richard Phillips — le capitaine en personne —, coécrit avec Stephan Talty et publié par Hyperion.via Variety