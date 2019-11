Gregory Laurent quitte la Foire du livre de Bruxelles

Gregory Laurent prendra la responsabilité du département du service culture de l’Université libre de Bruxelles. À la Foire, il avait incarné un changement de visage et de stratégie, voulu par le conseil d’administration et son président, Hervé Gérard.« Nous voulons apporter une attention particulière au confort du public tout au long de leur visite et lors des débats », avait indiqué le commissaire général en prenant ses fonctions. C’est un pari qui s’est gagné, édition après édition, assurant à la manifestation une plus grande aura.La transition sera effectuée avec douceur, assure-t-on à ActuaLitté, et Gregory Laurent conservera son poste le temps de l’assurer. Par ailleurs, à l’occasion de l’inauguration de la manifestation sera présenté celui ou celle qui prendra la succession.Pour 2020, la manifestation accueillera les lettres marocaines . L’édition 2019 avait enregistré une hausse de 5 % des visiteurs, avec 72.000 personnes, dont 5000 scolaires.