Greta Gerwig choisit ses Quatre Filles du docteur March

Le classique de Louisa May Alcott, Les Quatre Filles du docteur March, ou Little Women en version originale, publié en 1868, fera prochainement son retour au cinéma grâce à la réalisatrice et actrice Greta Gerwig. Pour cette nouvelle version, un casting de luxe est pressenti, avec Meryl Streep, Emma Stone, Saoirse Ronan ou encore Timothée Chalamet actuellement en pourparlers.

Saoirse Ronan et Timothée Chalamet, qui ont déjà travaillé avec Gerwig pour Lady Bird, en 2017, se feront sans doute une joie de collaborer à nouveau avec elle. Pour le reste du casting, Gerwig pourrait travailler avec des actrices très demandées, dont Meryl Streep et Emma Stone. La prometteuse actrice Florence Pugh devrait également rejoindre la distribution du long-métrage.

Pour les rôles exacts, aucun détail n'a été fourni, si ce n'est pour Meryl Streep, qui devrait interpréter la tante de Robert March, Joséphine March. Emma Stone pourrait prêter ses traits à Beth. A priori, donc, et au vu du casting, cette nouvelle version des Quatre Filles du docteur March devrait montrer des jeunes femmes plutôt que des jeunes filles (Beth, au début du roman, est âgée de 13 ans).

Le résumé de l'éditeur pour Les Quatre Filles du docteur March :

Meg, Jo, Beth et Amy vivent aux États-Unis et s'entendent plutôt bien pour des sœurs ! En pleine guerre de Sécession, leur père est parti sur le front, alors tout le monde travaille dur. Mais entre Meg la raisonnable, Jo l'impétueuse, Amy la raffinée et Beth la délicate, les discussions sont passionnées et la maison rarement silencieuse !

À la production, Columbia Pictures, mais aussi Sony, qui souhaite depuis quelque temps produire un nouveau film tiré du livre de Louisa May Alcott. La dernière adaptation du récit date de l'année dernière, par la BBC, mais la plus célèbre reste sans doute celle de 1994, par Gillian Armstrong, avec Trini Alvarado, Winona Ryder, Claire Danes et Kirsten Dunst.

Le film devrait sortir au cours de l'année 2019, si les emplois du temps des différentes actrices le permettent...

via Variety