Grève générale en Belgique : les Assises européennes du livre annulées

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Rendez-vous reporté

À l’origine, c’est une rupture des négociations entamées entre le patronat et les syndicats qui a provoqué le mouvement de grève qui devrait frapper toute la Belgique. Trains, métros, écoles ou avions, le territoire devrait connaître une importante série de difficultés. On apprend par exemple que l’aéroport Charleroi-Bruxelles-Sud sera hors service.« C’est avec un immense regret que nous devons annuler les premières Assises Européennes du Livre en raison de la grève générale annoncée ce mercredi en Belgique », annoncent ainsi les organisateurs.Les Assises devaient porter sur les évolutions réglementaires qui interviennent dans le pays, avec l’introduction, un peu laborieuse, d’un prix unique du livre. Mais également les perspectives que la directive sur la modernisation européenne du droit d’auteur va entraîner.Par ailleurs, il s’agissait de trouver des solutions sur comment concilier tension économique forte et valorisation de la production éditoriale. Une question de modèle économique lourde de conséquences alors que la question de la surproduction est sur toutes les lèvres.Enfin, les libraires devaient clore la journée, avec une table ronde autour de la montée des GAFA, et la distorsion de concurrence que cela implique.Partie remise, donc, mais « de trop grandes incertitudes relatives aux transports et à la circulation dans Bruxelles nous obligent à reporter ce rendez-vous de l’édition pour assurer le confort des intervenants ainsi que des participants », poursuivent les organisateurs dans un communiqué.Et de poursuivre : « Nous vous remercions pour l’enthousiasme que vous avez montré vis-à-vis de notre projet, vous étiez plus de 250 à saluer l’initiative et à vous inscrire à cette première édition. Nous ne manquerons pas de vous recontacter pour vous informer d’une nouvelle date. »La soirée inaugurale est cependant maintenue, ce 13 février.Le pays n’avait pas connu de mouvement social d’une telle ampleur depuis décembre 2014… Même le Manneken-pis envisagerait de couper le robinet...