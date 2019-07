Grimjack et La Bataille des planètes adaptés sur grand écran par les frères Russo

< >

La Bataille des planètes a été créée à l’origine par Tatsuo Yoshida, sous le titre Kagaku Ninja Tai Gatchaman, et produite par Tatsunoko Studios, puis diffusée au Japon à partir de 1972. Elle s’est rapidement exportée dans d’autres pays, et a été adaptée aux États Unis par Sandy Frank et Jameson Brewer en 1978 sous le titre de Battle of the Planets. Il s’agissait d’un des premiers animes japonais vus par le public américain.La série suit cinq jeunes orphelins formés dès leur plus jeune âge pour constituer une équipe d’élite et intergalactique connue sous le nom de G-Force, qui jure de protéger la Terre et ses alliés contre des forces malintentionnées et venues d’un autre monde.Joe Russo a déclaré qu’enfants, lui et son frère rentraient en courant chez eux pour regarder La Bataille des planètes, et que s’ils adaptaient la série « ce serait un film en prise de vues réelles (live action) ». Il poursuit : « Tout ce qui a une résonance émotionnelle chez vous comme quand vous étiez enfant a tendance à rester avec vous tout au long de votre vie. On adore ce concept de personnages orphelins essayant de sauver l’univers. »Grimjack est un comic américain des années 80 crée par John Ostrander et Timothy Truman, et publié à l’origine par First Comics. La série met en scène John Gaunt, un mercenaire qui se fait appeler Grimjack. Il évolue dans un univers post-apocalyptique dans lequel vivent robots, extra-terrestres, vampires et autres créatures surnaturelles. En effet, la ville où il opère se nomme Cynosure et est connectée à de multiples univers parallèles.Joe Russo révèle : « J’ai toujours Grimjack #1 dans ma collection de bandes dessinées à la maison — c’était un livre important pour moi. S’il y a quelque chose que nous aimons, c’est bien le mélange du genre et du ton d’une manière inattendue. Je pense que Grimjack offre ce potentiel. »Pour le moment, très peu d’informations sont disponibles autour de ces deux possibles adaptations. Le format lui-même, série ou long-métrage, ne semble pas encore défini. Selon Deadline il se pourrait que Grimjack soit développé en série chez Amazon par le studio des frères Russo, AGBO. Il n’y a pas non plus de précisions sur les possibles distributions.Via CNN