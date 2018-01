Guide et Carte des manifestations littéraires de Bretagne, édition 2018

Livre et lecture en Bretagne, établissement public régional pour la filière du livre et de la lecture, créé par l’État, la Région Bretagne, les départe­ments bretons et Rennes Métropole, publie chaque année un Guide des manifestations et événements littéraires.







Le Guide 2018 vient de paraître, accompagné d’une carte, recensant une centaine de manifestations littéraires en Bretagne. La couverture de cette publication a été réalisée cette année par l’illus­tratrice Liz Hascoët, lauréate d’un appel à candidatures.

Un appel à candidatures auprès d’illustrateurs



Livre et lecture en Bretagne diffuse chaque année un appel à candidatures à l’attention des illustrateurs, afin que l’un d’eux réalise la couverture de ce support annuel. L’artiste retenu fera ensuite l’objet d’un portrait dans notre revue semestrielle Pages de Bretagne.



La couverture de ce Guide 2018 a été réalisée par Liz Hascoët. Aujourd’hui dessinatrice d’art et créatrice textile, elle a basé son atelier à Port-Louis dans le Morbihan. Depuis son enfance, la nature, la mer et l’environnement font partie intégrante de son univers. Après un bac arts appliqués, elle a étudié le textile à l’ESAAT de Roubaix et poursuivi cette spécialisation à l’université de Turku en Finlande ainsi qu’en Écosse où elle a décroché un Master en Innovation Textile. À côté de son cursus scolaire, le dessin a toujours été présent.



La découverte de la matière et le vocabulaire textile enrichissent son travail actuel autour du dessin, de la gravure et du tissu. Capter un geste, une attitude, un espace, lui permet à travers le trait de développer un univers singulier. Elle aime ce rapport au dessin qui est d’aller à l’essentiel.

Consulter le Guide des manifestations 2018 (version numérique uniquement)

Consulter la Carte des manifestations 2018 (disponible en version imprimée sur simple demande)