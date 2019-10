Guillaume Canet réalisera le film Asterix et Obélix... en Chine ?

Le tournage interviendra au printemps 2020, et toute la famille s’associe à la nouvelle : au scénario, on retrouvera Philippe Mechelen et Julien Hervé, Guillaume Canet ajoutera sa note pour l’adaptation et les dialogues. Bon L’empire du Milieu désigne logiquement la Chine, selon l’expression consacrée, un monde que les Gaulois n’ont en effet jamais exploré.D’ailleurs, à moins de redescendre d’une escapade à Katmandou, personne n’a pu manquer la sortie du dernier album, La fille de Vercingétorix.L’histoire d’Adrénaline fait faire des bonds à la rédaction et nos partenaires, les librairies Momie qui ont signé une chronique spectaculaire de la bande dessinée.Même le patron a savouré ce 38e tome, ce qui n’est pas peu dire.