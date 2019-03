Guillaume Gallienne avec Proust, À la recherche du temps perdu

Guillaume Gallienne, face à Guillaume Canet dans Cézanne et moi

C'est à l'occasion du festival Séries Mania de Lille que les coproducteurs de cette première série signée Gallienne ont révélé le projet autour de La recherche de Marcel Proust. Publiée en 7 tomes, entre 1913 et 1927, l'œuvre de Proust est considérée comme un pan de la littérature française du XXe siècle. L'acteur, scénariste et réalisateur a décidé de transposer l'action dans les dernières décennies du siècle dernier.« Autant pour sortir l'œuvre de son musée que pour me l'approprier, j'ai décidé de situer La recherche... dans les années 1970-80-90. Ces années-là précèdent l'accélération du temps, les téléphones avaient encore des fils, les aristocrates des domestiques et ma grand-mère vivait encore. Ces années-là, c'est notre monde d'hier, et si pour certains c'était encore l'après-guerre, il s'agit déjà pour nous de notre avant-guerre », affirme Guillaume Gallienne dans un communiqué.Le tournage n'a semble-t-il pas commencé, et aucun détail n'a été fourni quant à la diffusion de cette ambitieuse série.Guillaume Gallienne est familier de l'écriture de Proust : outre des interventions radiophoniques à l'occasion de lectures d'extraits, il a prêté sa voix à de nombreux enregistrements pour les éditions Thélème. Il a ainsi signé, avec la maison, Le Côté de Guermantes (1&2), avec Robin Renucci, Sodome et Gomorrhe ou encore la Correspondance avec sa mère, avec Catherine Salviat.Il a également participé à l'intégrale d'À la recherche du temps perdu, aux côtés d'André Dussollier, Lambert Wilson, Robin Renucci, Michael Lonsdale et Denis Podalydès.