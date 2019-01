Guillaume Nicloux adapte Soumission de Houellebecq en série

Guillaume Nicloux et Michel Houellebecq, en 2014

Guillaume Nicloux se chargera lui-même de l'écriture du scénario tiré de Soumission, avec l'aide de Nathalie Leutherau et Victor Rodenbach. La série suivra peu ou prou le même déroulement que le roman, et sera centrée sur François, un personnage dépressif comme Houellebecq a l'habitude d'en inventer, qui voit son existence et ses convictions remises en cause par l'arrivée au pouvoir, en France, d'un parti musulman.La série, une coproduction franco-allemande, réunira Maze Pictures (Allemagne) et Incognita Films (France) à la production, annonce Cineuropa Ce n'est pas la première fois que Guillaume Nicloux réalisera des épisodes de série, puisqu'il avait participé à quelques épisodes de la saison 3 de Kaboul Kitchen, en 2017, et réalisé un épisode de Suite noire, en 2009.Le 15e film de Guillaume Nicloux, C'est extra, attendu en 2019 , réunira Gérard Depardieu et Michel Houellebecq à l'écran, à l'occasion d'une cure dans un Centre de Thalasso de Cabourg, où des événements inattendus se produisent.Dès 2011, Nicloux avait fait apparaitre Houellebecq dans un petit rôle pour L'Affaire Gordji : Histoire d'une cohabitation, un téléfilm pour Canal +, avant de tourner avec lui L'enlèvement de Michel Houellebecq, en 2014, pour la chaine Arte.