Guillaume Nicloux fera bien un film de Soumission, de Michel Houellebecq

Dans une France assez proche de la nôtre, un homme s'engage dans la carrière universitaire. Peu motivé par l'enseignement, il s'attend à une vie ennuyeuse, mais calme, protégée des grands drames historiques. Cependant les forces en jeu dans le pays ont fissuré le système politique jusqu'à provoquer son effondrement. Cette implosion sans soubresauts, sans vraie révolution, se développe comme un mauvais rêve.

Célèbre roman de Michel Houellebecq, autant par son sujet — l'arrivée au pouvoir d'un président musulman — que par son contexte de publication — le 7 janvier 2015, jour des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Casher, Soumission sera prochainement au cinéma.Le réalisateur Guillaume Nicloux concrétisera ainsi son envie d'adapter le roman : un précédent projet, annulé, devait faire du livre de Houellebecq une série, mais le projet restait en suspens, selon le principal intéressé . Finalement, c'est un long-métrage qui verra le jour, avec, au casting, Jean-Paul Rouve, seul acteur annoncé pour le moment. Le tournage commencera en septembre, annonce l'AFP, sur un scénario adapté du livre par Nicloux lui-même.Le résumé de l'éditeur pour Soumission :Soumission signe une nouvelle collaboration dans les carrières très mêlées du réalisateur et de l'écrivain : le second a fait des apparitions ou tenu le premier rôle dans L'Affaire Gordji : histoire d'une cohabitation (2012), L'Enlèvement de Michel Houellebecq (2014) ou encore Thalasso (2019), réalisés par le premier.