Guillaume Sire reçoit le Prix Orange du Livre 2020

« Il essaye de courir en poussant sa famille devant lui, mais un hurlement ouvre le ciel et une mitraillette frappe des millions de coups de hache partout en même temps. Dans le Royaume, il y a des vrombissements lointains. ».

1971 : le Cambodge est à feu et à sang. Saravouth a onze ans. Sa petite sœur Dara en a neuf. Leur mère enseigne la littérature au lycée français. Leur père travaille à la chambre d'agriculture. Dans Phnom Penh assiégée, le garçon s'est construit un pays imaginaire : le « Royaume Intérieur ». Mais un jour, la guerre frappe à sa porte. Les fondations du Royaume vacillent. Séparé de ses parents et de sa sœur, réfugié dans la forêt sur les rives du Tonlé Sap, Saravouth devra survivre dans un pays en plein chaos, animé par une volonté farouche de retrouver sa famille. Inspiré d'une histoire vraie, ce roman restitue une épopée intérieure d'une rare puissance.

Le Prix Orange du Livre récompense, depuis 2009, une œuvre littéraire écrite en français et publiée entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année en cours. Le titre lauréat est choisi par un jury composé d'auteurs, de libraires et de lecteurs. Cette année, le jury réunissait Nathacha Appanah, Jeanne Benameur, Miguel Bonnefoy, Clarisse Gorokhoff et Jean-Baptiste Maudet, mais aussi les libraires Grégoire Courtois (Obliques à Auxerre) et Pierre Morize (LiraGif à Gif-sur-Yvette). Avec eux, 7 lecteurs de la communauté lecteurs.com ont débattu.Le résumé de l'éditeur pour Avant la longue flamme rouge :Guillaume Sire recevra 15.000 €, et son livre aura droit à une campagne de promotion dans la presse et sur le web. Il succède à Jean-Baptiste Maudet, récompensé en 2019 pour son roman Matador Yankee , publié aux éditions Le Passage.