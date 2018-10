Guillermo del Toro pourra adapter Pinocchio chez Netflix

Il s'agirait du projet d'une vie pour Guillermo del Toro : le réalisateur mexicain devrait finalement pouvoir adapter le célèbre conte de Carlo Collodi, Pinocchio. Netflix a signé un contrat avec del Toro pour la réalisation d'une comédie musicale en stop motion, prenant le relais d'Amazon Studios, qui avait, pendant un temps, repris en main le projet.

Guillermo del Toro (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

Sans doute aidé par les Oscars obtenus pour son film La Forme de l'eau, Guillermo del Toro a pu convaincre la plateforme de streaming Netflix de cofinancer son adaptation du conte de Carlo Collodi, Les Aventures de Pinocchio, paru en 1881. A priori, le projet se dirige vers une forme de long-métrage d'animation, incluant des passages musicaux.

« Aucune forme d'art n'a autant influencé ma vie et mon travail que l'animation et aucun personnage n'a eu de connexion aussi personnelle avec moi que Pinocchio. Dans notre histoire, Pinocchio est une âme innocente, avec un père indifférent, qui s’égare dans un monde qu'il ne comprend pas. Il se lance dans un voyage extraordinaire qui lui permettra de comprendre son père et le monde réel. J’ai depuis toujours voulu faire ce film », a déclaré le réalisateur mexicain dans un communiqué.

Son adaptation du conte de Collodi devrait placer le pantin dans l'Italie des années 1930 : Pinocchio pourrait alors se confronter au fascisme, Guillermo del Toro appréciant la confrontation du fantastique et de l'historique, comme dans Le Labyrinthe de Pan, qu'il avait réalisé en 2006.

Del Toro serait bien entouré : Patrick McHale cosignera l'adaptation, tandis que le réalisateur sera assisté par Mark Gustafson, plus spécialisé dans l'animation. Pour le design des personnages, Guy Davis s'inspirera des illustrations de Gris Grimly, qui avait transposé le conte en images en 2002 pour Tor Books.



Pinocchio par Gris Grimly





La production de Pinocchio devrait démarrer dès cet automne.