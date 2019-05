Guy Gunaratne remporte le Dylan Thomas Prize

Gareth Lovering Photography, CC BY-SA 2.0

Le jury a bien entendu salué la qualité de l’oeuvre. Le professeur Dai Smith, président du jury, a déclaré : « Il arrive parfois qu’apparaisse une oeuvre de fiction qui utilise une voix, un style et une histoire, comme seuls les fruits de l’imagination peuvent le faire, pour nous faire entrer, nous faire voir, nous enjoindre à comprendre des vies et des circonstances qui ont rarement une position centrale dans notre culture et notre société. »Il parle également d’un « premier roman polyphonique éblouissant ». Lors de sa parution, le roman avait été salué par les écrivains Robert McFarlane, Ali Smith et Marlon James. Il n’a pas encore été traduit en français.Guy Gunaratne est aussi journaliste et documentariste, spécialisé dans les droits de l’homme. Il partage son temps entre Londres et la ville de Malmö, en Suède.On notera au passage qu’il faut impérativement être âgé de moins de 39 ans pour recevoir le prix – âge auquel disparut Dylan Thomas, considéré à juste titre comme l’un des plus grands poètes anglophones du siècle dernier, pour ses poèmes comme And death shall have no dominion ou Do not go gentle into that good night. Un héritage auquel a fait mention l’auteur lors de la réception de son prix : « Dylan Thomas a toujours eu une grande importance pour moi, c’est un écrivain qui a toujours été une source d’inspiration. »