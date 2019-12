Gwen de Bonneval et Fabien Vehlmann lauréats du prix Goscinny 2020

Ismaël Tayeb est lieutenant dans un gang criminel. Son grand patron lui donne un ordre qu'il ne peut refuser : trouver une pile nucléaire... Pour cela il va devoir remettre en marche et voler le dernier Atlas, un de ces immenses robots français qui géraient des constructions titanesques jusqu'au milieu des années 70, mais qui, suite à un grave incident à Batna durant la guerre d'Algérie, ont tous été démantelés… à l'exception du George Sand. Au même moment, Françoise Halfort, ex- reporter de guerre, se retrouve confrontée dans le parc de Tassili à un phénomène écologique et sismique sans précédent qui va bouleverser l'équilibre du monde... Un récit-fleuve, intensément feuilletonnant, à lire d'urgence !

Le prestigieux Prix René Goscinny 2020 est attribué à Gwen de Bonneval et Fabien Vehlmann, co-scénaristes de l'album « Le Dernier Atlas ».

Le Prix René Goscinny, en collaboration avec le Festival International de la Bande Dessinée, a pour vocation de mettre en lumière le travail d’un scénariste de bande dessinée. Il peut lui être attribué pour l’ensemble de son œuvre ou pour un album paru dans l’année.Pour cette nouvelle édition, Gwen de Bonneval et Fabien Vehlmann ont été récompensés pour Le Dernier Atlas publié aux édition Dupuis.Résumé de l'éditeur pour Le Dernier Atlas :« À l’évidence, Le Dernier Atlas cherche à faire bouger les lignes de la bande dessinée de genre. Prévue sur trois épais volumes de plus de 200 pages chacun, conçue par une équipe de 4 auteurs : Fabien Vehlmann, Gwen de Bonneval, Hervé Tanquerelle, Fred Blanchard, cette odyssée chronique refuse les standards pour mieux déployer son intrigue aux multiples ramifications. Le contexte politique de la Guerre d’Algérie et l’ampleur de son dispositif confirment cette ambition » a tenu à souligner le jury.« Pour toutes ses raisons, le Prix Goscinny a souhaité récompenser cette création qui conjugue l’académisme, l’ancrage dans une tradition, avec de nouveaux formats et de nouvelles écritures. »Cette année, le Jury du Prix René Goscinny réunissait Anne Goscinny (Présidente de l’Institut René Goscinny), Stéphane Beaujean (Directeur Artistique — 9eArt+/ FIBD), Stanislas Rigot (Libraire, chroniqueur LCI et Europe 1), Anne Simon (Autrice), Claire Bouilhac (Autrice), Richard Malka (Auteur), Edith Rieubon (Rédactrice en chef du Journal de Mickey)Le Prix leur sera officiellement remis le 1er février 2020 à 19h, lors de la Cérémonie de remise des Fauves au Théâtre d’Angoulême. D'ailleurs, l'album qui réunit Fabien Vehlmann et Gwen de Bonneval au scénario mais aussi Hervé Tanquerelle et Fred Blanchard au dessin, est également en lice pour le Fauve d'or du Festival d'Angoulême 2020 L'année dernière, Pierre Christin avait été distingué pour le scénario de son album Est-Ouest (avec au dessin Philippe Aymond, Aire Libre, 2018) et pour l’ensemble de son œuvre.