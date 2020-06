Hachette choisit de ne pas se rendre à la Foire du livre de Francfort

photo : ActuaLitté CC BY SA 2.0

Le communiqué du groupe français ne laisse pas de place à l’imagination : Francfort est un « moment essentiel du monde de l’édition », et Hachette Livre « y a toujours été présent depuis plusieurs décennies ».Sauf qu’après examen des différents paramètres, la structure « ayant également à l’esprit la santé et la sécurité de nos salariés et de nos partenaires », a choisi qu’aucune de ses filiales n’y prendra part.Hachette Livre en France, Hachette UK, Hachette Book Group et Grupo Anaya (Hachette España) « n’auront pas de stands à la Foire de Francfort cette année ».Le groupe assure qu’il suivra avec « le plus grand intérêt les solutions virtuelles et digitales que la Foire de Francfort est en train de mettre au point ».Une solution, présentée la semaine passée par les organisateurs : la 72e édition doit en effet être adaptée et modulée . Et ce, pour intégrer les impératifs sécuritaires fondamentaux.