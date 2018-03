Harlan Coben, président du jury de Canneseries

Avec Harlan Coben comme président du jury, le festival International des Séries de Cannes, Canneseries, lancera sa première édition. Une bonne nouvelle pour l'écrivain américain dont la série SAFE sera présentée en avant-première, à la fin du festival.



Cswetonic, CC BY-SA 4.0





Harlan Coben aime le cinéma et les séries et ça tombe bien. En 2006, il avait collaboré avec Guillaume Canet à l'adaptation de son roman Ne le dis à personne. Par la suite, il devient scénariste avec The Five, Juste un regard ou encore producteur avec SAFE.



L'auteur écrivain sera président du jury de Canneseries annonce la manifestation. Ce dernier sera composé de l'actrice allemande Paula Beer (Poll, Frantz), la scénariste et réalisatrice française Audrey Fouché (Borgia, Les Revenants), l'actrice turque Melisa Sözen (saison 3 du Bureau des légendes), le compositeur chilien Cristobal Tapia de Veer (bande-son deThe Crimson Petal and the White, Utopia) et l'acteur américain Michael Kenneth Williams (The Wire, 12 Years a Slave).



Canneseries se déroulera du 4 au 11 avril 2018. L'adaptation du bestseller La Vérité sur L’affaire Harry Quebert de Joël Dicker, sera présentée en avant-première, mais hors compétition. La saison débutera avec les deux premiers épisodes de la saison 3 de Versailles, hors compétition. Les séries en compétition seront divulguées à partir du 13 mars.