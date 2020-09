Harry Styles en policier dans l'adaptation du roman My Policeman

Crédit photo : IantheBush - CC BY 2.0

Selon Deadline , l’ancienne star de One Direction serait pressentie pour jouer dans l’adaptation cinématographique du roman de Bethan Roberts, My Policeman, très bien reçu par le milieu LGBTQ lors de sa parution en 2012. La production du film résulte d’un accord entre Amazon et Berlanti Schechter Productions, le film n’a pour l’instant ni titre ni date de sortie.L’histoire du roman se déroule dans les années 1950 à Brighton, en Angleterre. Marion une jeune institutrice tombe amoureuse de Tom, un beau policier. Alors que leur histoire d’amour commence, le représentant des forces de l’ordre va faire la rencontre de Patrick, conservateur de musée et intéressé lui aussi par le porteur d’uniforme.Tom devra faire un choix difficile et ses deux amants se le partageront, quitte à menacer leur vie à tous.Le long métrage sera réalisé par le britannique Michael Grandage et scénarisé par Ron Nyswaner, connus pour son travail sur Philadelphia et militant pour les droits des homosexuels. Le rôle féminin principal sera accordé à l’actrice Lily James, tandis que Styles interpretera Tom.