Harvey Awards : Bagieu, Gibrat, Royer et Grolleau nommés

Les Harvey Awards, ou Prix Harvey, récompensent chaque année une bande dessinée parue en Amérique du Nord : ils sont remis chaque année à la New York Comic Con, avec 6 récompenses pour autant de catégories. L'une d'elles, qui salue les bandes dessinées européennes, cite Fabien Grolleau et Jérémie Royer pour Sur les Ailes du monde, Audubon (Dargaud/Nobrow), Pénélope Bagieu pour California dreamin' (Gallimard/First Second) et Jean-Pierre Gibrat pour Le Vol du Corbeau (Dupuis/IDW).

Les nommés dans les différentes catégories sont les suivants :

Livre de l'année

Black Hammer: Secret Origins de Jeff Lemire, Dean Ormston et Dave Stewart (Dark Horse)

Boundless de Jillian Tamaki (Drawn and Quarterly)

Everything is Flammable de Gabrielle Bell (Uncivilized Books)

Hostage de Guy Delisle (Drawn and Quarterly)

Kindred d'Octavia E. Butler, adapté par Damian Duffy et illustré par John Jennings (Abrams ComicArts)

Lighter than my Shadow de Katie Green (Lion Forge)

Monstress de Marjorie Liu et Sana Takeda (Image)

My Favourite Thing is Monsters d'Emil Ferris (Fantagraphics) - à paraître le 23/08 : Moi, ce que j'aime c'est les monstres chez Monsieur Toussaint Louverture

Roughneck de Jeff Lemire (Gallery 13)

Shade the Changing Girl de Cecil Castellucci et Marley Zarcone (DC Comics)

Spinning de Tillie Walden (First Second)

The Best We Could Do de Thi Bui (Abrams Books)

The Customer is Always Wrong de Mimi Pond (Drawn and Quarterly)

The Flinstones de Mark Russell et Steve Pugh (DC Comics)

The Prince and the Dressmaker de Jen Wang (First Second)- disponible chez Akileos

Livre numérique de l'année

Bandette de Paul Tobin et Colleen Coover (Monkeybrain)

Barrier de Brian K. Vaughn, Marcos Martin et Muntsa Vicente (Panel Syndicate)

Check, please!: #Hockey de Ngozi Ukazu (checkpleasecomic.com)

Not Drunk Enough de Tess Stone (ndecomic.com)

The Tea Dragon Society de Katie O’Neill (teadragonsociety.com)

Meilleur livre jeunesse ou young adult

Brave de Svetlana Chmakova (JY)

Real Friends de Shannon Hale et LeUyeun Pham (First Second)

Spinning de Tillie Walden (First Second) - disponible chez Gallimard Jeunesse

The Prince and the Dressmaker de Jen Wang (First Second) - disponible chez Akileos

The Tea Dragon Society, de Katie O’Neill (Oni Press)

Meilleure adaptation d'une bande dessinée

Atomic Blonde (Focus Features)–réalisé par David Leitch. Adapté de The Coldest City” (Oni Press)

Black Panther (Walt Disney Pictures) – réalisé par Ryan Coogler. Adapté de “Black Panther” (Marvel Comics)

The Lego Batman Movie (Warner Bros.)–réalisé par Chris McKay. Adapté de “Batman” (DC Comics)

Logan (20th Century Fox) – réalisé par James Mangold. Adapté de “Wolverine” (Marvel Comics)

My Friend Dahmer (FilmRise) – réalisé par Marc Meyers. Adapté de “My Friend Dahmer” (Abrams ComicArts)

Preacher (AMC)–Développé par Sam Catlin, Seth Rogen, Evan Goldberg. Adapté de “Preacher” (DC/Vertigo)

Riverdale (The CW)–Développé par Roberto Aguirre-Sacasa. Adapté de “Archie” (Archie Comics)

The End of the F***ing World (Netflix)–Écrit par Charlie Covell. Adapté de “The End of the F***ing World” (Fantagraphics)

Thor : Ragnarok (Walt Disney Pictures) – réalisé par Taika Waititi. Adapté de “Thor” (Marvel Comics)

Wonder Woman (Warner Bros.)–réalisé par Patty Jenkins. Adapté de “Wonder Woman” (DC Comics)

Meilleur manga

My Brother's Husband de Gengoroh Tagame Anne Ishii (Pantheon Graphic Library) - disponible chez Akata

My Hero Academia de Kohei Horikoshi (Viz Media) - disponible chez Ki-Oon

My Lesbian Experience with Loneliness de Nagata Kabi (Seven Seas) - à paraître chez Pika en octobre

Tokyo Ghoul de Sui Ishida (Viz Media) - disponible chez Glénat

Your Name de Makoto Shinkai et Ranmaru Kotone (Yen Press) - disponible chez Pika



Meilleur livre européen

Audubon: On the Wings of the World de Fabien Grolleau et Jérémie Royer (Nobrow)

California Dreamin’: Cass Elliot Before The Mamas & The Papas de Pénélope Bagieu (First Second)

Flight of the Raven de Jean-Pierre Gibrat (IDW)

The Ghost of Gaudi d'El Torres et Jesús Alonso Iglesias (Magnetic Press)

The Ladies in Waiting de Santiago García et Javier Olivares (Fantagraphics)



Les lauréats seront annoncés le vendredi 5 octobre prochain. Il est possible de voter sur le site des Harvey Awards, à condition de répondre à certains pré-requis.