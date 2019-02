Haut les livres : un mois de rencontres et de littératures en Hauts-de-France

Une animation pour chacun...

Et les libraires et les bibliothécaires ne s’y trompent pas, et sont fiers d’accueillir dans leurs rayons ces petits trésors. Cette initiative unique en France des associations Libr’Aire et éditeurs Hauts-de-France propose, sur un mois, des rencontres, débats, expositions, ateliers aux quatre coins de la région, d’Amiens à Willems, d’Arras à Senlis.« Ce festival annuel rencontre un succès de plus en plus important, tant auprès du public que des professionnels du livre », assure Dominique Tourte, président des Éditeurs Hauts de France.Pour les plus jeunes, atelier jeu avec les éditions Minus aux Lisières à Croix (6 mars) et Roubaix (16 mars), lecture de contes avec Guilllaume le Chevalier (Nord Avril) à la Fabrique à rêves Fourmies (2 mars), illustre ton héros préféré avec Obriart au Louvre Lens (9 mars).Pour les mordus de BD, rdv avec Guillaume Singelin pour PTSD (Ankama) chez Bulle en stock (16 mars), ou et Dawid (La Gouttière) à la Marelle (23 mars).Pour les rêveurs, balade — haïkus avec L’iroli à Amiens (27 mars) ou atelier origami avec Sylvain Rumello à Creil (A contresens, 23 mars).Pour les curieux, voyage dans une maison d’édition avec Cours Toujours et Jacques Darras à la médiathèque Jean Lévy à Lille (2 mars), ou au cœur du paranormal avec Philippe Crétal (Ravet Anceau) à la Clé (30 mars).Pour les gourmands, atelier carrot cake avec Vous êtes ici à l’Affranchie (7 mars).Pour les amoureux de photographies, trois expos signées Light Motiv à Roubaix (Dust, Autour des mots), Bergues (Quand vient le carnaval, Lamartine) ou Boulogne sur Mer (Dans la gueule du ciel, L’Horizon).Pour les passionnés d’histoire, conférence avec Patrick Boucheron, historien, Patrick Varetz, écrivain et Florence Raymond, conservatrice du Palais des Beaux Arts autour d’un ouvrage paru aux éditions invenit à la librairie Meura (21 mars).