Haute Fidélité, de Nick Hornby, réinventé d'un point de vue féminin

Haute Fidélité, sans doute le livre le plus connu de l'écrivain Nick Hornby, avait connu une adaptation quelques années après sa sortie, qui plaçait John Cusack dans la peau du personnage principal. Le récit connaitra une nouvelle adaptation en série, mais cette dernière adoptera cette fois un point de vue féminin en changeant le sexe du personnage original, qui sera cette fois incarné par Zoë Kravitz.

John Cusack et Jack Black dans High Fidelity (2000)





Rob, propriétaire d'une boutique de vinyles à Londres, vient de se faire plaquer par sa copine. À trente ans passés, il doit se rendre à l'évidence : s'il maîtrise sur le bout des doigts le répertoire de Bob Dylan, il n'a jamais rien compris aux femmes. Lui qui a toujours tout sacrifié sur l'autel du rock, serait-il passé à côté de l'essentiel ? Pour comprendre, ce sempiternel adolescent commence à faire la liste de ses amours passées... Depuis son premier flirt autour d'un bac à sable à cette nuit avec une chanteuse country, Rob dresse le chart de ses ruptures les plus déprimantes et une compilation désopilante des états d'âme de l'homme moderne.

Le roman de Nick Hornby, publié en version originale en 1995 et traduit en France par Gilles Lergen pour les éditions Plon, va connaitre une nouvelle vie à l'écran avec un remake au format série. Le projet, à l'origine attendu sur Disney+, devrait finalement atterrir chez Hulu, ce qui ne change finalement pas grand-chose, puisque la plateforme appartient aussi à Disney.Les auteures Veronica West et Sarah Kucserka ont pour mission de réécrire le récit signé par Hornby pour en faire une nouvelle version de Haute Fidélité dans laquelle le personnage principal est une femme, à qui l'actrice Zoë Kravitz prêtera ses traits. Par ailleurs, l'action de la série est transposée à New York.Le roman original mettait en scène un disquaire très exigeant, tant au niveau de la musique que de ses relations, avec un goût immodéré pour les tops 5.Face à Kravitz, Jake Lacy, qui incarnera Clyde, récemment débarqué à New York depuis Los Angeles. Si Nick Hornby fait partie des producteurs de cette nouvelle version de Haute Fidélité, il ne devrait que participer de loin au projet : il a déjà été bien occupé par l'écriture de sa propre série originale, State of the Union À la production, on retrouve également Josh Appelbaum, André Nemec, Jeff Pinkner, ABC Signature et Midnight Radio.Le film Haute Fidélité, sorti en 2000, avait été réalisé par Stephen Frears, et rassemblait à l'écran John Cusack, Iben Hjejle, Jack Black ou encore Lisa Bonet.via Deadline