Hawkeye aura droit à sa propre série Disney+, avec Jeremy Renner

Attention, des spoilers sont susceptibles de survenir au cours de cet article, si les informations révélées par Variety s'avèrent concrétisées dans le scénario de la série Hawkeye à venir. Car c'est à ce projet que travailleraient les équipes de Marvel et de Disney, pour la plateforme de streaming de la maison, Disney+, qui devrait être dévoilée plus tard dans l'année.Jeremy Renner doit apparaitre au casting de la série : absent de Avenger : Infinity War, son personnage devrait revenir dans le prochain volet de la saga, Endgame. Mais la série diffusée sur Disney+ signerait aussi son départ de la franchise, puisque cette dernière porterait sur le passage de flambeau entre le Hawkeye incarné par Renner et une autre version du héros, dont le costume serait porté par Kate Bishop.Créé par Allan Heinberg et Jim Cheung en 2005, ce personnage féminin reprend l'arc et les flèches de Clint Barton au sein de l'équipe des Young Avengers. Et là où la rumeur se révèle particulièrement cohérente, c'est que Marvel et Disney ont l'intention prochaine de produire une saga Young Avengers , pour succéder aux Avengers, tout simplement, et présenter une nouvelle génération de super-héros au public.En attendant un retour au cinéma, Disney soigne donc les programmes de sa plateforme, Disney+, afin d'attirer un maximum d'abonnés au lancement. Cela passera bien sûr par l'ensemble des productions de la multinationale, des films d'animation aux adaptations de comics.À ce titre, plusieurs séries dérivées de l'univers mis en place par le MCU ces dix dernières années devraient être produites pour Disney+ : il y a quelques mois, on annonçait une série autour de Loki , une pour la Sorcière rouge, et une troisième mettant en scène le Faucon et le Soldat de l'hiver Ces séries devraient comporter entre 6 et 8 épisodes, avec des budgets à la hauteur d'une production cinéma... A priori, l'hypothétique série Hawkeye devrait suivre la même direction. Reste à voir si le public sera prêt à s'abonner à une nouvelle plateforme pour passer un peu plus de temps avec les héros Marvel.via Variety