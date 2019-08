Hawkeye, Loki, She-Hulk... Quelles séries Marvel pour Disney+ ?

Les adaptations audiovisuelles de différents comics Marvel vont rester la machine à cash de Disney et, espère le groupe, un des arguments qui pourraient rendre un abonnement à sa plateforme de streaming, Disney+, indispensable.Alors qu'un cycle scénaristique de l'univers Marvel s'est terminé avec Avengers : Endgame, Disney va développer une phase 4 autour de personnages plus rarement mis en avant. Certains sont connus des amateurs et spectateurs par l'intermédiaire des films, comme Loki, Hawkeye, La Sorcière rouge ou encore le duo formé par le Soldat de l'hiver, Bucky, et Faucon.Tous ceux-là auront droit à leur propre série, entre l'automne 2020, pour Faucon et le Soldat de l'hiver, et l'automne suivant, pour Hawkeye.La série What If...?, confirmée pour l'été 2021, sera la première série animée directement sortie de Marvel Studios : comme la série de bandes dessinées du même nom, elle explorera des réalités alternatives ou certains événements fondateurs du MCU ne se sont pas passés tout à fait comme prévu...Trois autres séries ont été annoncées par Marvel et Disney à l'occasion de l'événement spécial D23 à l’Anaheim Convention Center, en Californie. La première n'est autre que Ms. Marvel, alter ego de Kamala Khan, premier personnage à la fois féminin et musulman de l'univers Marvel, créé en 2013 par G. Willow Wilson et l'artiste Adrian Alphona.La seconde série s'intitule Moon Knight, d'après le nom du personnage principal, héros créé en 1975 par Doug Moench et Don Perlin. Humain altéré, Moon Knight s'approche du personnage de Batman, et se distingue surtout par des compétences de détective très affutées.Enfin, She-Hulk est sans doute l'autre série très attendue : pendant féminin de Hulk, comme son nom l'indique, She-Hulk, ou Miss Hulk en français, est née dans les comics signés par Stan Lee et John Buscema en 1980. Longtemps considérée comme une simple pin-up verte au sein du catalogue Marvel, elle a heureusement gagné en épaisseur au fil des années. La série devra faire preuve d'humour et de pas mal d'autodérision pour coller au caractère original du personnage...Ces trois dernières séries n'ont pas encore de date de diffusion.