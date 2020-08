HBO adaptera Sphère, le thriller SF de l’auteur de Jurassik park 

Dans le sud de l’océan Pacifique, à des milliers de mètres sous la mer, un étrange vaisseau spatial est repéré, reposant sur les fonds sablonneux... Un groupe de savants américains descend dans les abysses pour examiner cette extraordinaire découverte qui défie leur imagination : un engin spatial intact après une chute aussi vertigineuse ! Encore plus incroyable, il semble que la sphère ait traversé au moins trois siècles... Provient-elle d’un univers différent ? Du futur ? Un fait est certain : elle n’a pas été construite par l’homme.

Surtout connu pour Jurassik parc, Michael Crichton s’est spécialisé dans le genre du techno thriller. Son roman Sphère (traduction Jacques Polanis ed. Pocket) dans lequel il met en scène des scientifiques étudiant un appareil extra-terrestre immergé depuis trois cents ans, va être adapté en série par HBO nous informe Deadline La showrunner du projet sera Denise Thé, qu’on a déjà pu voir à l’œuvre sur Westworld au scénario et à la production ou encore à l’écriture de Person of Interest. Le projet est une coproduction de Kilter Films et Warner Bros.TV.Team Downey, la société de production de Robert Downey Jr. fera également parti de l’aventure. L’entreprise de l’acteur a récemment produit le film d’aventure familiale Dolittle pour Universal.Le résumé de Sphère proposé par l’éditeur :Aucune date n’a pour l’instant été annoncée.