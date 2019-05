HBO dévoile les premières images de sa série Watchmen

Les super-pouvoirs, super mal-vus

HBO s'attaque à une licence particulièrement chérie des fans en s'emparant de l'univers de Watchmen, la bande dessinée culte d'Alan Moore et Dave Gibbons : la série proposera une suite aux événements racontés dans les comics originaux. Attention, quelques spoilers pourraient donc surgir dans cet article.Pensée comme la suite des comics Watchmen, cette série propose un monde dans lequel les super-héros sont toujours considérés comme hors-la-loi : il semble que des héritiers de Rorschach se soient réunis pour former une milice destinée à appliquer la justice, y compris de façon expéditive. La bande-annonce permet aussi de reconnaitre Jeremy Irons en Ozymandias, dont les idées et convictions sont plutôt opposées à celles de Rorschach.Le scénario de la série est signé par Damon Lindelof, auteur, notamment, des séries Wastland et The Leftovers, qui devra relever un fameux défi, convaincre les amateurs de la bande dessinée.Alan Moore, cocréateur, ne fera sans doute pas partie des spectateurs de la série : l'auteur s'oppose depuis des années aux suites et adaptations de Watchmen. Il avait violemment critiqué le film de Zack Snyder, sorti en 2009, et encore plus vertement Before Watchmen, des bandes dessinées proposant un préquel de Watchmen, écrites et dessinées par différents auteurs et publiées par DC Comics.La série devrait être diffusée en 2019 par HBO. Au casting, la chaine a mis les moyens et l'on compte Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson, Jean Smart, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Yahya Abdul-Mateen II, Hong Chau, Andrew Howard, Tom Mison, Frances Fisher, Jacob Ming-Trent, Sara Vickers, Dylan Schombing et James Wolk.