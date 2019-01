HBO dévoile les premiers acteurs de son préquel de Game of Thrones

Huit acteurs, destinés à jouer dans le préquel de Game of Thrones, nous ont été révélés. Parmi eux, des visages sont déjà bien connus du grand public comme Naomi Ackie, qui fera une apparition dans le prochain Star Wars IX de J.J. Abrams, Jamie Campbell Bower, vu dans Twilight, Mortal Instruments ou les Animaux Fantastiques (en tant que jeune Grinderwald), ou encore Georgie Henley que l'on a découvert dans Les Chroniques de Narnia sous les traits de Lucy.Les trois acteurs sont rejoints dans l'aventure par Denise Gough (Guerrilla), Sheila Atim (Harlots), Ivanno Jeremiah (Black Mirror, Humans), Alex Sharp (To the Bone) et Toby Regbo (Reign).Les détails concernant leurs personnages n'ont pas encore été révélés. La seule information disponible concerne le personnage de Naomi Watts, qui devrait jouer un personnage charismatique, mais dissimulant un sombre secret.La trame de ce préquel se déroulera des milliers d'années avant les événements de la série originelle. L'histoire raconterait la décadence de Westeros depuis l'âge d'or des héros à son heure la plus sombre. Des secrets concernant la véritable origine des Marcheurs Blancs et des mystères sur la légende des Starks sont à prévoir.Ce nouveau spin-off de Game of Thrones a été créé par Goldman et Georges R.R. Martin. Le projet a été validé par HBO en juin. S.J. Clarkson, James Farrell, Jim Danger Grey, le producteur actuel de Game of Thrones, Vince Gerardis, le co-créateur de Damages and Bloodline, Daniel Zelman, et Chris Symes, sont également des producteurs associés au projet.S.J. Clarkson, avant son départ, a été la première femme à avoir été choisie pour réaliser un film Star Trek. Elle est déjà détentrice d'un palmarès composé de plusieurs projets en collaboration avec BBC et Netflix dont The Defenders et Jessica Jones chez Marvel, Orange is the New Black, Bates Motel, Dexter et, pour HBO, Banshee.La suite du casting du nouveau projet d'HBO sera révélée prochainement.via Hollywood Reporter