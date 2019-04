HBO recrute Jake Gyllenhaal pour l'adaptation de Lake Success

L’acteur Jake Gyllenhaal sera le protagoniste de la prochaine série par la chaîne américaine HBO, inspirée du roman de Gary Shteyngart, Lake Success. Il devra jouer le rôle d'un père de famille qui, du jour au lendemain, abandonne son foyer pour un périple à travers les États-Unis. Et, d'une pierre deux coups, l'acteur sera également producteur exécutif du projet.

D’après les informations récoltées par le magazine Variety , l’intrigue de cette adaptation devrait tourner autour l’isolement du personnage principal : Barry Cohen. Gestionnaire de fonds spéculatifs narcissique, il s'éloigne progressivement de sa famille pour retrouver un amour perdu, un amour de jeunesse. Le père de famille est assailli par des souvenirs, beaucoup trop forts pour être contrôlés. Un bus arrive, Barry saute dedans, sans vraiment savoir quelle sera destination.De son côté, son épouse Seema a besoin d'aide pour élever son fils autiste, à Manhattan. Elle rencontre un homme et entame une histoire d’amour avec lui. Une histoire qui frôlera la tragicomédie.Le scénario de Lake Success est adapté par l’auteur Gary Shteyngart en personne et le scénariste Tom Spezialy (Watchmen). Ils seront tous deux showrunners pour le projet.« Le roman de Gary est une étude de personnage magnifiquement exécutée mettant en lumière la profondeur de la contradiction et des complexités humaines, dans le contexte actuel de l’Amérique », a réagi Jake Gyllenhaal dans un communiqué de presse..Gary Shteyngart est un écrivain américain, né le 5 juillet 1972 à Leningrad, en URSS. Il est connu en France pour ses oeuvres traduites par Stéphane Roques, aux éditions de L'Olivier, comme Super triste histoire d'amour ou encore Mémoires d'un bon à rien. En juin 2010, il est classé parmi les 20 jeunes écrivains prometteurs établie par le magazine The New Yorker.Jake Gyllenhaal, quant à lui, est apparu l'année dernière dans l'adaptation cinématographique du roman Les Frères Sisters, de Patrick deWitt (traduit de l'anglais par Emmanuelle Aronson et Philippe Aronson chez Actes Sud). Le film a été plusieurs fois récompensés lors de la 24e cérémonie des Lumières 2018 (meilleur filmmeilleur réalisateur, meilleure photographie) et des Césars 2019 (meilleur réalisateur, meilleure photographie, meilleurs décors, meilleur son).L'acteur de 38 ans affrontera prochainement l'homme-araignée dans le film Spider-Man: Far From Home de Jon Watts, sous le masque de Mystério. Il collaborera également pour un film Netflix, inspiré du livre The Helicopter Heist, de Jonas Bonnier.via Variety