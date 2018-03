Héloïse d'Ormesson annonce la création du prix Jean d'Ormesson

Héloïse d’Ormesson ajoute : “C’est avec joie et fierté que je vous annonce la création du prix Jean d’Ormesson, qui sera décerné le 6 juin prochain au Centre national du livre (pour s’approcher de la date anniversaire de la naissance de mon père le 16 juin 1925)”. Europe 1 annonce également une partie des membres du jury qui sera présidé par l’épouse de l’écrivain disparu, Françoise d’Ormesson. On retrouvera ainsi parmi les douze membres prévus cinq académiciens : Erik Orsenna, Dany Laferrière, Marc Fumaroli, Dominique Bona et Jean-Maris Rouart. Amis du défunt, leur présence renforcera la volonté de créer un prix “placé sous le signe de l’amitié et de l’amour des livres”.Quant à savoir quel type de livre sera récompensé, c’est à Héloïse de compléter : ce sera un prix “qui lui ressemble, un prix qui célèbre les livres, la grande affaire de sa vie”. Et pour les critères de sélections qui guideront le jury, “ni l’époque, ni la langue, ni le genre n’entraveront le choix des douze jurés. Seuls leurs goûts, leur complicité et une certaine forme d’affinité élective guideront leur sélection”.