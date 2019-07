Henry Cavill jouera Sherlock Holmes dans l'adaptation d'Enola Holmes

Sue Lukenbaugh — CC BY-SA 2.0

La série de livres policiers Les Enquêtes d’Enola Holmes écrite par Nancy Springer et traduite par Rose-Marie Vassallo a été publiée en 2006 par les éditions Penguin et par Nathan Jeunesse à partir 2007. Les six tomes mettent en scène les aventures de la sœur cachée, de 20 ans leur cadette, de Sherlock et Mycroft Holmes. Enola Holmes, à l’image de son frère, est une enquêtrice débrouillarde et curieuse.Les romans sont également adaptés en bandes dessinées par la dessinatrice Serena Blasco (trad. Rose-Marie Vassallo) et publiées aux éditions Jungle, coll. « Miss Jungle », depuis 2015. Par ailleurs, le 6e album intitulé Les enquêtes d’Enola Holmes — Métro Baker Street est disponible depuis dernier mai.Le tournage des aventures d’Enola Holmes devrait commencer cet été. L’adaptation sur grand écran sera produite par Legendary Pictures (Inception, Godzilla, Jurassic World) et réalisée par Harry Bradbeer.L’acteur Henry Cavill, célèbre pour son rôle de Clark Kent/Superman, endossera donc le costume du détective Shelock Holmes aux côtés de Millie Bobby Brown (Stranger Things). Helena Bonham Carter (Fight Club, saga Harry Potter) devrait quant à elle jouer la mère d’Enola, avance The Hollywood Reporter Enfin, Sam Claflin l’acteur de la saga Hunger Games devrait également rejoindre le casting . Son rôle n’est pas pour le moment pas connu.Via Deadline