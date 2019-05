Héritages au programme des Rencontres d'été théâtre et lecture en Normandie

Créé en 2002 par la Compagnie PMVV le grain de sable, le festival met en scène la littérature sous toutes ses formes. Chaque été, de nombreux écrivains, artistes français et Européens rencontrent le public réuni autour du plaisir du texte et de la scène.La thématique de cette année se portera donc sur les héritages du passé dans son ensemble, avec quoi nous vivons aujourd’hui, le patrimoine que nous transmettrons aux générations futures. Une mémoire vive, riche de ses luttes, de ses rêves, de ses désillusions aussi, qui nous rappelle que nous nous inscrivons dans une évolution, et nous invite à inventer les chemins à venir. « Nous appartenons au même fleuve que ceux qui nous ont précédés sur ses rives et ce sont leurs voix, leurs mots, leurs idées, leurs images que nous surprenons en son cours. » Disait Jacques Lacarrière.Au programme de cette saison estivale, plus de quatre-vingt-dix rendez-vous dans une cinquantaine de lieux de Normandie. Plus de cent artistes et auteurs de renom sont réunis autour de la variété des patrimoines écrit, oral, naturel, cinématographique, historique, social et encore bien d’autres. En s’ouvrant aussi à d’autres cultures pour traverser les frontières. Le festival va à la rencontre de tous les publics et se veut ouvert à tous les genres littéraires. Une pluralité des approches qui affirme le désir de transmission.Une multitude d’évènements et d’ateliers avec pour maître-mot, quand le livre rencontre la scène. Des ateliers et spectacles dans le cadre de la grande fête du livre pour la jeunesse Partir en livre, des conférences et rencontres d’auteurs, un festival théâtral Textes en scène avec de nombreuses créations, des évènements pour le 75e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie, et des escapades culture et patrimoine. Mais aussi brunchs littéraires, promenades-lectures, ou encore concours d’écriture.Pour plus d'information, rendez-vous sur le site officiel