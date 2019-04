Histoire de Lisey, de Stephen King, deviendra une série chez Apple

Pendant vingt-cinq ans, Lisey a partagé les secrets et les angoisses de son mari. Romancier célèbre, Scott Landon était un homme extrêmement complexe et tourmenté. Il avait tenté de lui ouvrir la porte du lieu, à la fois terrifiant et salvateur, où il puisait son inspiration. À la mort de Scott, désemparée, Lisey s'immerge dans les papiers qu'il a laissés, s'enfonçant toujours plus loin dans les ténèbres... Histoire de Lisey est le roman le plus personnel et le plus puissant de Stephen King. Une histoire troublante, obsessionnelle, mais aussi une réflexion fascinante sur les sources de la création, la tentation de la folie et le langage secret de l'amour. Un chef-d’œuvre.

Apple entend se faire une place sur le marché des diffuseurs en streaming, et convoque donc l'un des créateurs les plus appréciés de notre époque pour une de ses premières productions originales. La firme à la pomme envisage de faire d'Histoire de Lisey une série en huit épisodes, qui sera, sans trop de surprise, exclusive à sa propre plateforme de streaming.Les personnes associées au projet sont des grands noms du cinéma : on annonce Julianne Moore, côté distribution, et JJ Abrams à la production. Ce dernier, avec sa société Bad Robot, a déjà été associé à plusieurs reprises à Stephen King et ses adaptations : on le retrouvait ainsi au générique de 22/11/63 et de Castle Rock.Le résumé de l'éditeur pour Histoire de Lisey :Stephen King n'a jamais caché qu'il apprécierait particulièrement que des producteurs s'intéressent à Histoire de Lisey, qu'il classe lui-même parmi les ouvrages qu'il a préféré écrire. C'est désormais chose faite... La date de diffusion de la série n'est pas encore connue.via The Hollywood Reporter