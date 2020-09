Histoire du fils de Marie-Hélène Lafon Prix des libraires de Nancy - Le Point

Le fils, c’est André. La mère, c’est Gabrielle. Le père est inconnu.

André est élevé par Hélène, la sœur de Gabrielle, et son mari. Il grandit au milieu de ses cousines. Chaque été, il retrouve Gabrielle qui vient passer ses vacances en famille.

Entre Figeac, dans le Lot, Chanterelle ou Aurillac, dans le Cantal, et Paris, Histoire du fils sonde le cœur d’une famille, ses bonheurs ordinaires et ses vertiges les plus profonds, ceux qui creusent des galeries dans les vies, sous les silences.

Ce prix qui a déjà couronné Alice Zeniter, Pierre Lemaitre, Lydie Salvayre, Mathias Enard, ou Santiago H. Amigorena, revient cette année à Marie-Hélène Lafon pour Histoire du fils publié aux éditions Buchet-Chastel.« Dans ce roman à la langue charnelle, déjà élu parmi les dix livres de la sélection France Inter-Le Point de la rentrée littéraire, cette “travailleuse du verbe” comme elle se désigne, nourrie au bon lait de Flaubert, qu’elle révère, et devenue en treize romans l’une de nos tout meilleurs écrivains, réussit le prodige de nous raconter, en 180 pages, une saga française tendue entre 1908 et 2008. »Le résumé de Histoire du fils proposé par l’éditeur :Les membres du jury pour l’édition de cette année sont Emma Navarro et Fréderic Jaffrenou (L’autre rive), Marc Didier (Librairie Didier) Astrid Canada et Géraldine Pétry (Hall du livre), et le service culture du Point.Décerné depuis 13 ans au salon Le Livre sur la Place dont Le Point est partenaire, le prix sera remis le vendredi 11 septembre à 14 h à l’hôtel de ville de Nancy et sera suivi d’une conversation avec la lauréate animée par Christophe Ono-dit-Biot, directeur adjoint de la rédaction du Point et les libraires de Nancy.