Hollywood prépare une adaptation des Tommyknockers, de Stephen King

La fine équipe a de solides arguments à faire valoir : James Wan a signé The Conjuring, qui fait partie des films d'horreur les plus couronnés de succès de ces dernières années, tandis que Roy Lee a produit l'adaptation du roman Ça — celle de 2017, bien sûr. Enfin, Larry Sanitsky faisait partie de l'équipe de production de la première adaptation des Tommyknockers.

En effet, l'imposant roman de King avait déjà été adapté en mini-série pour la télévision, comme... Ça, dans les années 1990.

« [Les Tommyknockers] est une allégorie des addictions (Stephen King luttait contre ses propres addictions à l'époque), mais traite aussi de la menace d'une attaque nucléaire, du danger de l'hystérie de masse et de l'absurdité d'une évolution technologique sans limites », a indiqué Larry Sanitsky dans le pitch envoyé aux diffuseurs et financeurs.

Le résumé de l'éditeur pour Les Tommyknockers :

Tout commence par les rythmes apaisants d'une berceuse ; et pourtant, sous la plume de Stephen King, les vers anodins se muent en une inoubliable parabole de l'épouvante, qui entraîne les habitants pourtant bien sages et terre à terre d'un paisible village dans un enfer plus horrible que leurs plus abominables cauchemars... ou que les vôtres. Une histoire fascinante et démoniaque que seul Stephen King pouvait écrire. Et lorsqu'on frappera à votre porte, par prudence, mettez la chaîne, si tant est qu'une chaîne suffise...