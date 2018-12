Hommage à Jean Paulhan au Musée Eugène Delacroix

Jean Paulhan (atelierpdf - CCY BY 2.5) Jean Paulhan (atelierpdf - CCY BY 2.5)

Quel rôle intellectuel joua Jean Paulhan ? Comment ses contemporains jugèrent-ils son œuvre au moment de sa mort, le 9 octobre 1968 ? Cinquante ans après, et à l’heure où paraissent deux volumes de ses textes critiques, personnalise-t-il le mythe du critique, et du « parfait critique » ? C'est à ces questions que s'efforceront de répondre les invités du Musée Eugène Delacroix, le mardi 18 décembre.Cette soirée propose de visionner le documentaire de Jérôme Prieur, « Jean Paulhan ou Le Don d’ubiquité », d’écouter les souvenirs de Jean-Claude Zylberstein, qui connut bien Jean Paulhan à la fin de sa vie. Puis, Patrick Kéchichian, Bernard Baillaud et Muriel Pic développeront chacun leur vision d’un Jean Paulhan en homme timide et intimidant, cherchant le sacré à travers l’art moderne, et les formes de l’animalité parmi ses contemporains.Deux jeunes universitaires, Clarisse Barthélémy et Camille Koskas, qui viennent de soutenir leurs thèses sur Jean Paulhan, parleront de leurs travaux et recherches dans ses archives, conservées à l’IMEC, et du « Labex HyperPaulhan » dont elles sont maîtres d’œuvre. Enfin, on entendra la voix de Jean Paulhan, grâce à la diffusion d’un extrait de l’enregistrement de ses « Entretiens avec Robert Mallet » (1952-1953).Pour assister à l'exposition, rendez-vous le mardi 18 décembre, au 6 rue de Fürstenberg – Paris 6, à 17h. L'accès est gratuit sous réservation. Vous trouverez des informations complémentaires ici