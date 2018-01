Hors Limites donne rendez-vous avec la littérature en Seine-Saint-Denis

Pour cette nouvelle édition, le festival Hors Limites, porté par l’association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis, se déroulera du 16 au 31 mars 2018. Temps fort de la vie culturelle du département, la manifestation s’engage une nouvelle fois.







Pour sa dixième édition, le festival se lance avec le même objectif : mettre en lumière durant quinze jours le travail de promotion de la littérature contemporaine effectué au quotidien par les bibliothèques et les médiathèques, mais aussi les lieux culturels partenaires.

À travers des performances, des lectures musicales, des ateliers, des rencontres d’auteurs, le festival opère des croisements entre la littérature, le cinéma, le spectacle vivant, les arts visuels, et témoigne des formes joyeuses et inédites que prend aujourd’hui la littérature.

Entièrement gratuit et ouvert à tous les profils de lecteurs, Hors limites comprend plus de cent vingt auteurs et artistes invités, et pas moins de cent dix événements programmés. Présence renouvelée pour certains invités, inédite pour d’autres, ils sont nombreux à venir partager, sous des formes diverses un temps de rencontre, avec le public du département et au-delà.