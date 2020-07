Hortense : le roman de Jacques Expert adapté pour France 2

Editeur : Lgf

Genre : polars & thrillers

Total pages :

Traducteur :

ISBN : 9782253086680



Hortense

de Jacques Expert

1993 : Sophie Delalande est folle d'amour pour sa fille, Hortense, presque trois ans, qu'elle élève seule. Son ex-compagnon est un homme violent, auquel elle refuse le droit de visite. Un jour, il fait irruption chez elle et lui enlève Hortense.2015 : Sophie mène une vie morne, solitaire. Un dimanche pluvieux, elle se fait bousculer par une jeune femme dans la rue. Persuadée qu'il s'agit d'Hortense, elle la suit. Sans rien lui dévoiler, elle sympathise avec elle. La relation qui se noue alors est pleine de mystères. Sophie ne serait-elle pas la proie d'un délire psychotique qui lui fait prendre cette inconnue pour sa fille ? Et cette jeune femme est-elle aussi innocente qu'elle le paraît ?Une intrigue fascinante et haletante, inspirée d'un fait divers. Jacques Expert est un manipulateur de grand talent. Un acrobate de l'émotion au style sobre et impeccable. Marie Rogatien, Le Figaro magazine. La fin vous foudroie sans crier gare. Julie Malaure, Le Point.

