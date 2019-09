Houellebecq, Musso et Bussi bientôt sur les écrans de France Télévisions

Secretaría de Cultura de la Nación, CC BY-SA 2.0

À notre connaissance, c’est la première fois que l’œuvre de Michel Houellebecq sera adaptée au petit écran comme série. Et ce sont Les Particules élémentaires qui ont été retenues, roman publié en 1998 chez Flammarion.Il avait été question d’une adaptation de Soumission (2015) en série par Guillaume Nicloux, habitué à travailler avec le célèbre écrivain — dernière collaboration en date : Thalasso, un film réunissant Houellebec et Depardieu en cure... Mais Nicloux a récemment affirmé que si une adaptation était envisagée, ce ne serait pas sous la forme d’une série Pour ce qui est de Guillaume Musso, c’est son livre La jeune fille et la nuit (vendu à près de 800.000 exemplaires l’an passé) qui sera décliné en six épisodes. Michel Bussi quant à lui devrait livrer un projet inédit, dont le titre serait L’île prisonnière.On remarquera que France Télévisions est allé chercher du côté des poids lourds de l’édition française pour renouveler son offre de fiction. L’an passé, Guillaume Musso a presque atteint la barre des deux millions d’exemplaires vendus, tandis que Michel Bussi frôlait le million. Soit autant de spectateurs pour le service public ?À l’occasion de ce festival qui présente en avant-première les nouveautés télé de la fiction française, les participants ont pu découvrir l’adaptation du Laetitia d’Ivan Jablonka, qui avait reçu le prix Médicis en 2016. Composée de six épisodes, cette série de Jean-Xavier de Lestrade sera diffusée par France 3.