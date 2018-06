Huberty & Breyne, un nouvel espace d'exposition à Bruxelles

Les galeristes Alain Huberty et Marc Breyne, spécialisés dans le domaine de la bande dessinée, annoncent l'ouverture d'un nouvel espace d'exposition à Bruxelles, Place du Châtelain, à Ixelles. 1000 m2 seront entièrement consacrés au 9e Art, avec une exposition inaugurale de Midam, le créateur de Kid Paddle.









Ce nouvel espace, inauguré le 7 septembre 2018, aura pour vocation d'accueillir différents types d'événements : solo shows, expositions collectives, lancements d’albums, performances ou encore résidences d’artistes… « L’ouverture de cet espace est l’aboutissement d’une démarche entreprise il y a plus de 30 ans, celle de contribuer au rayonnement de l’art de la bande dessinée. Dans cette continuité, il nous semblait important de créer un lieu d’échanges et de rencontres entre les auteurs, les artistes, les collectionneurs, les éditeurs, mais aussi les amateurs », commentent Alain Huberty et Marc Breyne.

Cette nouvelle étape marque une évolution, celle de pouvoir proposer aux artistes un endroit à la dimension de leur talent et d’initier de nouveaux projets, ajoute le communiqué des galeristes.

Midam sera le premier à investir les lieux dès le 7 septembre 2018. Un événement dans le monde de la Bande dessinée, puisque pour la première fois, l’artiste accepte de dévoiler ses planches et illustrations originales. Amateurs et collectionneurs pourront découvrir l’univers de l’auteur à travers un parcours en deux temps.









D’une part, un itinéraire retraçant la carrière de l'artiste depuis ses débuts dans le magazine Spirou jusqu’à l’affirmation de ses deux séries emblématiques Kid Paddle et Game Over. D’autre part, un second espace d’exposition accueillera les dernières créations grand format de Midam dans une mise en scène intitulée New-Blork City.

Inspiré par le Street Art, l’auteur s'affranchit ici des cases, en proposant dans ses œuvres une vision décalée de l'univers consumériste de la Big Apple avec beaucoup d’humour.