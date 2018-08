Hugo Awards : la science-fiction et la fantasy décernent leurs prix

Véritable institution de la littérature américaine, les Hugo Awards se préoccupent uniquement des ouvrages de science-fiction et de fantasy, en passant en revue différents aspects de l'industrie de l'imaginaire. Perturbés, ces dernières années, par des auteurs se réclamant de la droite conservatrice, voire extrême, les Hugo Awards ont retrouvé un semblant de tranquillité... Voici l'ensemble des lauréats de cette édition 2018.

Meilleur roman :

The Stone Sky, N.K. Jemisin (Orbit)

Meilleure novella (court roman) :

All Systems Red, Martha Wells (Tor.com Publishing)

Meilleure novelette (courte novella) :

“The Secret Life of Bots,” Suzanne Palmer (Clarkesworld, septembre 2017)

Meilleure nouvelle :

“Welcome to your Authentic Indian Experience™,” Rebecca Roanhorse (Apex, août 2017)

Meilleure saga :

World of the Five Gods, Lois McMaster Bujold (Harper Voyager / Spectrum Literary Agency)

Meilleure œuvre dérivée :

No Time to Spare: Thinking About What Matters, Ursula K. Le Guin (Houghton Mifflin Harcourt)

Meilleure bande dessinée :

Monstress, Volume 2: The Blood, écrit par Marjorie M. Liu, illustré par Sana Takeda (Image Comics)

Meilleur long-métrage :

Wonder Woman, scénario d'Allan Heinberg, histoire de Zack Snyder, Allan Heinberg et Jason Fuchs, réalisé par Patty Jenkins (DC Films / Warner Brothers)

Meilleur court-métrage :

The Good Place: “The Trolley Problem”, écrit par Josh Siegal et Dylan Morgan, réalisé par Dean Holland (Fremulon / 3 Arts Entertainment / Universal Television)

Meilleur éditeur, format court :

Lynne M. Thomas & Michael Damian Thomas

Meilleur éditeur, long format :

Sheila E. Gilbert

Meilleur artiste :

Sana Takeda

Meilleur magazine semipro :

Uncanny Magazine, édité par Lynne M. Thomas, Michael Damian Thomas, Michi Trota, et Julia Rios; podcast produit par Erika Ensign et Steven Schapansky

Meilleur fanzine :

File 770, édité par Mike Glyer

Meilleure émission de fans :

Ditch Diggers, présenté par Mur Lafferty et Matt Wallace

Meilleur auteur de fanfictions :

Sarah Gailey

Meilleur artiste de fanfiction :

Geneva Benton



Deux autres récompenses sont décernées en marge des Prix Hugo :

Meilleur livre young adult :

Akata Warrior, de Nnedi Okorafor (Viking)

John W. Campbell Award, meilleur jeune auteur:

Rebecca Roanhorse