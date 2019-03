Huit livres retenus pour le Prix François Billetdoux 2019

Le jury, présidé par Michèle Kahn et composé des membres de la commission de l’écrit, Laura Alcoba, Pascal Boille, Catherine Clément, Colette Fellous, Nedim Gürsel, Isabelle Jarry, Bertrand Leclair, Benoît Peeters et Pascal Ory, a sélectionné les ouvrages suivants :- Pauvert l’irréductible de Chantal Aubry (Éd. L’Echappée)- La Vérité sur « Dix petits nègres » de Pierre Bayard (Éd. Minuit)- La dernière Photo de Franck Courtès (Éd. J-C Lattès)- Au clair de la lune de Christophe Donner (Éd. Grasset)- Les Nuits d’Ava de Thierry Froger (Éd. Actes Sud)- Une femme en contre-jour de Gaëlle Josse (Éd. Notabilia)- La Blessure de Jean-Baptiste Naudet (Éd. L’Iconoclaste)- Une chose sérieuse de Gaëlle Obiegly (Éd. Verticales)- Dans le faisceau des vivants de Valérie Zenatti (Éd. L’Olivier)Dans le cadre de son action culturelle, la Scam, Société civile des auteurs multimedia, décerne également chaque année, deux autres prix littéraires, le Prix Joseph Kessel et le Prix Marguerite Yourcenar.