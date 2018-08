Huit livres sélectionnés pour le Prix Facile à lire 2019 en Bretagne

Après une première édition organisée en 2017, Livre et lecture en Bretagne propose de nouveau aux bibliothèques bretonnes de participer au Prix Facile à lire Bretagne qui aura lieu en 2019.











Le comité de sélection a choisi les huit ouvrages en lice pour la deuxième édition du Prix Facile à lire Bretagne, qui aura lieu en 2019.

Les modalités de participation. Comme en 2017, le Prix se décline :

en un volet « Auteur », qui récompensera l’auteur de l’ouvrage préféré des publics votant (parmi les 8 livres de la sélection 2019),

et en un volet « Bibliothèque » qui mettra en avant le travail de médiation et d’action culturelle organisé par les bibliothèques participantes à l’attention des publics éloignés du livre et de la lecture notamment.



Et nouveauté pour 2019 : les bibliothèques pourront se porter candidates pour participer aux deux aspects du Prix (« Auteur » ET « Bibliothèque »), ou seulement au Prix « Auteur ».



La liste est la suivante :



Parade, les éléphants peints de Jaipur, de Carole Saturno et Charles Fréger (Éd. Les Grandes Personnes),

Steven Spielberg, filmer avec des yeux d’enfants, de Vincent Baticle et Yoann Bomal (Éditions à dos d’âne),

L’invitation, d’Évelyne Simar (Weyrich éditions),

Mon père, ma mère et Sheila, d’Éric Romand (Stock),

Leur séparation, de Sophie Lemp (Éditions Allary),

Birthday girl, de H. Murakami et Kat Menschik traduit par Hélène Morita (Éditions Belfond),

Journal d’un enfant de la lune, de Joris Chamblain et Anne-Lise Nalin (Kennes éditions),

Petits portraits de très grandes personnes, de Barbara Constantine (Calmann-Lévy).

On peut retrouver ci-dessous tous les espaces Facile à lire dans la région Bretagne et plus de renseignements sur l’initiative à cette adresse.