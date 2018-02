Huit romans pour la première sélection du prix de la Closerie des Lilas 2018

Ce 12 février, le jury réuni du prix de la Closerie des Lilas a délibéré, et présente désormais au public la liste des ouvrages retenus en première sélection. On retrouvera huit romans, parmi les plus variés...









Comme toujours, ce sont huit ouvrages écrits par des femmes et sortis durant la rentrée de janvier qui sont au programme.

Dominique Barbéris, L’année de l’éducation sentimentale, Gallimard

Isabelle Carré, Les Rêveurs, Grasset

Anne Dufourmantelle, Souviens-toi de ton avenir, Albin Michel

Emilie Houssa, La nuit passera quand même, Denoël

Gaëlle Josse, Une longue impatience, Notabilia

Viktor Lazlo, Les passagers du siècle, Grasset

Odile d’Oultremont, Les Déraisons, L’Observatoire

Isabelle Sivan, Dankala, Serge Safran



La seconde liste sera rendue publique le mardi 27 mars 2018. Le Prix sera remis le 11 avril 2018.



Le jury invité en 2018 : Amélie Nothomb, présidente de l’édition 2018, Lydia Bacrie, Clotilde Courau, Diane Ducret, Virginie Ledoyen, Véronique Olmi, Marie-Claude Pietragalla et Sandrine Quétier. Le jury permanent : Emmanuelle de Boysson, Carole Chrétiennot, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Stéphanie Janicot, Jessica Nelson et Tatiana de Rosnay.





