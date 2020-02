Hulu diffusera l'adaptation de The Holdout, nouveau roman de Graham Moore

À peine publié, le dernier livre de Graham Moore, The Holdout, est déjà promis à une adaptation audiovisuelle. C'est que son auteur en avait aussi écrit le scénario. Comme le rapporte le site Deadline , après une longue période de négociation impliquant plusieurs sociétés, c’est finalement à la plateforme de vidéo à la demande Hulu que revient l’exclusivité des droits de diffusion de The Holdout.La série sera coproduite par Graham Moore et la société Timberman-Beverly, qui a dernièrement produit la série Unbelievable, diffusée sur Netlflix en 2019.Auteur de deux autres romans policiers, The Sherlockian (221b Baker Street, Le Cherche midi, 2011) et The Last Days of Night (Les Derniers Jours de l’émerveillement, Le Cherche midi, 2017), Graham Moore s’était fait remarquer en tant que scénariste pour son adaptation du roman d’Andrew Hodges , Imitation Game (Alain Turing, Michel Lafon, 2015qui lui avait valu en 2015 l’Oscar du meilleur scénario non original.L’intrigue de The Holdout se concentre sur l’histoire de Maya Seale, qui assiste en tant que jurée à l'un des procès les plus marquants de l’Amérique impliquant un Afro-Américain de 25 ans, Bobby Nock, dans la disparition d'une jeune héritière d’une fortune immobilière âgée de 15 ans, Jessica Silver. Dix ans plus tard, alors que Maya est devenue avocate, l’histoire du procès la rattrape lorsque l’un des anciens jurés est retrouvé mort dans sa propre chambre d’hôtel. Soupçonnée d'être l'auteure du meurtre, elle doit prouver son innocence.