Hulu s'offre les Chroniques des vampires d'Anne Rice

La plateforme de VOD Hulu, grande concurrente de Netflix, a remporté les enchères autour de la série tirée des Chroniques des vampires de l'auteure américaine Anne Rice. Une série de livres dont est notamment issu le film Entretien avec un vampire, réalisé par Neil Jordan en 1994. Après deux ans de développement tumultueux, la série pourrait finalement voir le jour.

Tom Cruise dans Entretien avec un vampire (1994)

12 livres, et bientôt un treizième, voilà la base sur laquelle travailleront les scénaristes de Hulu pour une série inspirée des Chroniques des vampires de l'auteure américaine Anne Rice. Le premier de la série, Entretien avec un vampire, a été publié en 1976, traduit en 1978 en français chez Lattès par Tristan Murail, et le dernier en date, Blood Communion, doit paraitre le 2 octobre prochain en version originale.Bien entendu, l'ouvrage le plus connu reste Entretien avec un vampire, notamment grâce à l'adaptation de Neil Jordan en 1994, avec Tom Cruise, Brad Pitt ou encore Kirsten Dunst.Les Chroniques des vampires doivent devenir une série depuis quelques années déjà, mais les précédents projets se sont tous soldés par des annulations. Aux dernières nouvelles, c'est Paramount Television qui avait repris les rênes, en nommant Bryan Fuller (Dead Like Me, Heroes, Pushing Daisies, Hannibal) comme coordinateur de la série, en janvier 2018. Mais ce dernier avait finalement renoncé, 6 mois plus tard.Paramount Television reste dans la boucle, et collaborera avec Hulu pour produire la série, aux côtés d'Anne Rice elle-même et de son fils, Christopher Rice, ainsi que de la société Anonymous Content.via The Hollywood Reporter