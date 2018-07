Huntress, Cassandra Cain, Harley Quinn... L'équipe de Birds of Prey dévoilée

Annoncé depuis plusieurs mois, le long-métrage Birds of Prey doit permettre à DC Comics de remettre sur le devant de la scène Harley Quinn, un des personnages féminins favoris des fans, tout en capitalisant sur des personnages de super-héroïnes. Depuis le succès de Wonder Woman, les producteurs semblent en effet avoir réalisé que des femmes pouvaient aussi avoir des super-pouvoirs et des identités secrètes, et attirer les spectateurs en salles.

C'est bien sûr Margot Robbie, qui avait endossé le costume d'Harley Quinn pour Suicide Squad, que l'on retrouve à la tête de l'équipe au centre de Birds of Prey. L'actrice fera d'ailleurs partie des coproducteurs du long-métrage.

À ses côtés, quatre femmes, super-héroïnes qui dissimulent leur identité : la plus connue, sans doute, Black Canary, alias Dinah Laurel, apparue pour la première fois en 1947, créée par le scénariste Robert Kanigher et le dessinateur Carmine Infantino. Experte en arts martiaux, elle est aussi dotée de la capacité de produire un cri surpuissant, qui peut mettre à mal un adversaire.

Helena Bertinelli, connu sous son nom de justicière comme Huntress, est apparue pour la première fois en 1989 grâce à Joey Cavalieri et Joe Staton : fille d'un parrain de la mafia locale, elle n'en a pas moins décidé de lutter contre le crime, mais détonne par ses méthodes assez violentes.

Cassandra Cain, créée par Kelley Puckett et Damion Scott en 1999, est elle aussi une experte en arts martiaux, qui reprend d'ailleurs, dans les comics, le flambeau d'Helena Bertinelli. Elle endossa également pendant plusieurs années le costume de Batgirl.

Enfin, Renee Montoya est une détective de la police de Gotham City qui revêt parfois le costume de justicière. Créée par Paul Dini et Mitch Brian dans la série animée Batman en 1992, elle s'est fait connaitre du public dans la série Gotham, sous les traits de Victoria Cartagena.

Christina Hodson, la scénariste du futur film Batgirl, signera le scénario de Birds of Prey, qui sera réalisé par Cathy Yan.



