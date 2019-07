Il faut flinguer Ramirez de Nicolas Petrimaux, Prix Hors les murs 2019

Et si derrière la légende du pire assassin mexicain... Se cachait le meilleur expert en aspirateurs de tous les temps ? Falcon City, Arizona. Jacques Ramirez travaille à la Robotop, une entreprise d'électroménager et l'un des fleurons industriels du coin. Employé modèle, il bosse vite, bien, et sait surtout se faire discret. Pour cause : il est muet. Sa vie bascule le jour où deux membres d'un dangereux cartel pensent reconnaître en lui l'homme qui a trahi leur organisation par le passé : Ramirez, le pire assassin que le Mexique ait jamais connu. Aussi étonnant que cela puisse paraître, sous le chapeau du nettoyeur légendaire se cacherait désormais... un expert en aspirateurs hors-pair. Et maintenant que les hommes du cartel l'ont démasqué, ils feront tout, absolument tout... pour flinguer ce fumier ! Pour marquer son entrée au catalogue Glénat, Nicolas Petrimaux livre un hommage réjouissant aux thriller d'action des années 1980. Un récit brutal et sans temps mort servi par une ligne à la puissance cinématographique, convoquant autant le Friedkin de Live And Die in LA que Tarantino ou Rodriguez.

Pour la huitième édition du Prix Hors les murs, 9 établissements pénitentiaires de Normandie ont participé : le Centre de détention de Val de Reuil ; la Maison d’arrêt de Rouen ; le Centre de détention du Havre ; la Maison d’arrêt de Caen ; la Maison d’arrêt d’Évreux ; le Centre pénitentiaire de Caen ; la Maison d’arrêt de Coutances ; le Centre de détention d’Argentan et enfin le Centre de détention de Condé-sur-Sarthe.12 bandes dessinées, au départ, ont été proposées par deux libraires normands, Au Grand Nulle Part à Rouen et La Cour des Miracles à Caen. Puis, le jury a sélectionné 5 albums, puis le lauréat, Il faut flinguer Ramirez.Le résumé de l'éditeur pour Il faut flinguer Ramirez :4 autres albums étaient en lice :Ailefroide, Altitude 3954 de Olivier Bocquet, Jean-Marc Rochette et Jean-Marc Rochette (Casterman)Didier, la cinquième roue du tracteur de Pascal Rabaté et François Ravard (Futuropolis)Lapa la nuit de Nicolaï Pinheiro (Sarbacane)Nymphéas noirs de Fred Duval, Michel Bussi et Didier Cassegrain (Dupuis)Nicolas Petrimaux - Il faut flinguer Ramirez - Glénat - 9782344011881 - 19,95 €