Il Miracolo, une coproduction Arte France signée par Niccolò Ammaniti

Mise au secret, analysée, une madone en plastique retrouvée dans le repaire d’un chef de la mafia calabraise se révèle une énigme : elle pleure en continu des larmes de sang humain. Le Premier ministre italien en pleine crise politique et conjugale, un prêtre dévoyé, une scientifique qui accompagne sa mère en fin de vie, un Général intransigeant : tous se retrouvent confrontés à ce « miracle » qui vient ébranler leurs certitudes.

Il Miracolo est la première série de Niccolò Ammaniti, romancier célèbre en Italie pour son style incisif, ancré dans la réalité de son pays. « Il est moins question ici de religion que de politique, de famille, de couple, de perte des repères et de quête de rédemption. Analyse psychologique, thriller, humour noir, mélodrame, les genres et les thématiques se croisent au fil d’une narration qui mêle tension dramatique et onirisme. La série laisse vivre le mystère, préférant l’incarner dans les trajectoires de ses personnages, plutôt que d’y apporter une réponse », décrit Arte France.Le scénario de la série a été signé par Niccolò Ammaniti, avec Stefano Bises, Francesca Manieri et Francesca Marciano. La réalisation des épisodes a été confiée à Niccolò Ammaniti lui-même, Francesco Munzi et Lucio Pellegrini.Le synopsis de la série est le suivant :Au casting, signalons Guido Caprino (1992), Elena Lietti, Alba Rohrwacher (Heureux comme Lazzaro) ou encore Tommaso Ragno, qui a reçu le Prix spécial du jury et le Prix d’interprétation masculine lors du festival Séries Mania.Outre la diffusion sur Arte, la série sera disponible en DVD et Blu-Ray le 5 février 2019 chez Arte Éditions.