Île-de-France : 8 lauréats pour le Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires

Le Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle a été remis ce vendredi 16 mars au salon Livre Paris. Créé par la Région Île-de-France, ce prix se décline dans chacun des 8 départements franciliens, les élèves de 5 classes ont lu 5 ouvrages et élu leurs lauréats parmi les auteurs de la sélection régionale.

La région Ile-de-France à Livre Paris (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Prix des Lycéens – Paris (75)

Prix des Lycéens – Seine-et-Marne (77)

Prix des Lycéens – Yvelines (78)

Prix des Lycéens – Essonne (91)

Bravo à Louis-Philippe Dalembert, lauréat 2018 du prix littéraire des lycéens, des apprentis et des stagiaires de la formation professionnelle @CDEssonne, pour Avant que les ombres s’effacent, aux éditions Sabine Wespieser #cultureidf #livreparis2018 pic.twitter.com/xGNrlKBKje — Région Île-de-France (@iledefrance) 16 mars 2018

Prix des Lycéens – Hauts-de-Seine (92)

Prix des Lycéens – Seine-Saint-Denis (93)

Prix des Lycéens – Val-de-Marne (94)

Prix des Lycéens – Val d’Oise (95)

Denis Michelis pour Le Bon Fils (éd. Notabilia), thriller psychologique, tragicomédie, relecture du mythe d’Œdipe, critique drôle et acerbe de notre obsession de la réussite scolaire.Makenzy Orcel pour Caverne suivi de Cadavres (éd. La Contre-allée), deux poèmes intimes, un retour sur les lieux de l’enfance, de l’intérieur.Jean-Michel Dupont & Eddy Vaccaro pour Les Gueules rouges (éd. Glénat), une BD, une chronique truculente de la vie quotidienne des mineurs au début du XXe siècle en BD, un western transposé au pays de Germinal.Louis-Philippe Dalembert, pour Avant que les ombres s'effacent (éd. Sabine Wespieser), une fascinante évocation d'une destinée tragique dont le cours fut heureusement infléchi, un hommage à la Pologne, terre natale de l’auteur, tendre et plein d’humour.Guillaume Siaudeau pour Pas trop saignant (éd. Alma), une folle cavale à la fois captivante et burlesque, une fuite crue et poignante du héros pour vivre et survivre.Raïa Del Vecchio, pour Hôtel Receptor (éd. Phébus), une plongée dans le quotidien d’une étrange villégiature, un premier roman qui a la fraîcheur des rêves.Marc Graciano, pour Enfant-pluie (éd. Corti), un conte préhistorique, 4e roman de l’auteur qui plonge le lecteur dans le passé pour mieux appréhender le présent.Guy Delisle, S'enfuir : récit d'un otage (éd. Dargaud), roman graphique sur la captivité de Christophe André, otage pendant 111 jours alors qu’il était responsable d'une ONG médicale dans le Caucase.