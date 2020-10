Île-de-France : les 40 ouvrages de l'édition 2020-2021 du Prix littéraire des lycéens

crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Cette sélection a été réalisée parmi les parutions de l’année 2019-2020, sur l’avis d’un comité de lecture composé d’enseignants, formateurs, bibliothécaires et libraires franciliens, dans un souci de diversité.Créé et financé par la Région Île-de-France, ce prix propose chaque année à près de 1 200 jeunes d’aller à la rencontre de la littérature contemporaine et de ses auteurs, et de faire entendre leur voix pour élire leur lauréat.Ce prix littéraire rassemble dans chacun des 8 départements d’Île-de-France, 5 classes de seconde, première ou terminale, générales ou professionnelles, autour de 5 livres et de leurs auteurs. Soit 40 classes de 40 lycées et CFA d’Île-de-France, autant de librairies et bibliothèques, et les auteurs de 40 œuvres contemporaines, sans distinction de genres (roman, poésie, bande dessinée, etc.).D’octobre 2020 à mars 2021, les élèves auront l’opportunité de rencontrer les auteurs qui leur feront découvrir toutes les facettes de la littérature d’aujourd’hui. Ils voteront en février pour leurs ouvrages préférés et se retrouveront en mars 2021 au Salon Livre Paris pour la remise du prix au huit auteurs lauréats.Les ouvrages sélectionnés sont :Santiago H. Amigorena, Le Ghetto intérieur, P.O.LHugo Boris, Le Courage des autres, GrassetCyril Lieron & Benoît Dahan, Dans la tête de Sherlock Holmes - Vol. 1, AnkamaIsabelle Minière, Je suis né laid, Serge SafranAnne Pauly, Avant que j'oublie, VerdierBérengère Cournut, De pierre et d'os, Le TripodeAlain Kokor, L'ours est un écrivain comme les autres, FuturopolisMathieu Palain, Sale gosse, L'IconoclasteGilles Rozier, Mikado d'enfance, L'AntilopeFabienne Swiatly, Elles sont au service, Bruno DouceyAstrid Éliard, La dernière fois que j'ai vu Adèle, Mercure de FranceJacques Ferrandez, Le Chant du monde, GallimardGuillaume Lavenant, Protocole gouvernante, RivagesAnne Savelli, Saint-Germain-en-Laye, L'AttenteDominique Sylvain, Une femme de rêve, Viviane HamyJean-Philippe Cazier, Europe Odyssée, LanskineMathilde Forget, À la demande d'un tiers, GrassetRomain Meynier, L'Île blanche, CambourakisBeata Umubyeyi-Mairesse, Tous tes enfants dispersés, AutrementChloé Wary, Saison des roses, FLBLB éditionsMaia Aboueleze, Le Ballet des retardataires : Tokyo, tambours et tremblements, IntervallesJuliette Arnaud, Maintenant, comme avant, BelfondSébastien Berlendis, Des saisons adolescentes, Actes SudPatrice Gain, Le Sourire du scorpion, Le Mot et le resteAnne-Caroline Pandolfo & Terkel Risbjerg, Enferme-moi si tu peux, CastermanOlivier Dorchamps, Ceux que je suis, FinitudeVictoria Mas, Le Bal des folles, Albin MichelGilles Rochier, Solo, CastermanFlora Souchier, Sortie de route, CheyneFabio Viscogliosi, Harpo, Actes SudRachid Benzine, Ainsi parlait ma mère, Le SeuilJean-Pierre Cannet, La Belle Étreinte, RhubarbeTyphaine Garnier, Massacres, LurlureMerwan, Mécanique céleste, DargaudMonica Sabolo, Eden, GallimardAurélien Delsaux, Pour Luky, Noir sur Blanc NotabiliaGiedRé & Holly R, La Boîte de petits pois, DelcourtGéraldine Jeffroy, Un été à l'Islette, ArléaAlexandra Koszelyk, À crier dans les ruines, Aux Forges de VulcainAlexandre Labruffe, Chroniques d'une station-service, VerticalesLa Région Île-de-France prend en charge l'achat des livres auprès des librairies partenaires et remet aux professeurs, à l'occasion du lancement du Prix, un bon d'achat (chèque-lire) pour chaque élève, d'un montant de 18 euros à utiliser dans la librairie partenaire. Chaque classe est ainsi dotée de 40 ouvrages en compétition et de plusieurs lots de 5 livres. Lors de la remise des prix, chaque jeune juré se voit à nouveau remettre un chèque-lire de 12 euros à utiliser au Salon Livre Paris.Avec notamment Les Leçons de littérature, ce prix illustre la volonté de la Région Île-de-France de faire des lycées la porte d'entrée de la culture, mais aussi de développer l'accès au livre et à la lecture, et de participer au dynamisme de l'économie du livre.