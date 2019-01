Illustrer les histoire de Jules Verne : l'oeuvre d'Édouard Riou

Le premier artisan de cet imaginaire visuel fut Édouard Riou (1833-1900), jeune peintre havrais qui, comme Eugène Boudin avant lui, avait reçu une bourse de la ville pour étudier à Paris.



Riou trouve sa voie dans l’illustration de presse. On lui doit plus de 5000 dessins réalisés pour les journaux et les ouvrages à succès de l’époque, d’Ivanhoé de Walter Scott au Comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas. Les explorations, les grottes sans fond, les forêts impénétrables, les abysses ténébreux et les bêtes terrifiantes sont ses domaines de prédilection. Il tire son inspiration du répertoire classique de la peinture, de ses nombreuses illustrations réalisées pour des récits de voyage ou des textes scientifiques.



À Paris, Riou rencontre Nadar, dessinateur et photographe, aussi ami avec un aspirant-écrivain, qui n’a jusqu’alors guère publié. Cet auteur de 37 ans en quête de succès n’est autre que Jules Verne. Vers 1862, Nadar n’a qu’une seule obsession : faire voler un gigantesque aérostat, appelé Le Géant, pour photographier Paris vu du ciel.



Il encourage son ami Verne à écrire un roman sur une montgolfière : Cinq semaines en ballon. C’est avec ce roman sous le bras que Verne se présente auprès de l’éditeur réputé Pierre-Jules Hetzel. C’est l’autre ami de Nadar, Riou, qui sera choisi comme illustrateur.



S’ensuit alors une collaboration fructueuse entre l’artiste et le romancier qui publient, entre autres, Voyage au centre de la Terre, Les Aventures du Capitaine Hatteras, Les Enfants du capitaine Grant, et les premières planches de Vingt mille lieues sous les mers.

